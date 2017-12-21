МЧС направило в Донбасс колонну с подарками на Новый год

В состав груза также входят детские продуктовые наборы, медикаменты, учебная литература.

Российское МЧС сегодня утром направило в Донбассе очередную, 72-ю автоколонну с гумпомощью для Донбасса.

— Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04:00 мск, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Традиционно автомобили пройдут границу через пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган. Там колонну досмотрят представители пограничной и таможенной служб Украины. Затем машины направятся в Донецк и Луганск.

Туда будут доставлены 450 тонн гумпомощи. Это детские продуктовые наборы, медикаменты, учебная литература, новогодние подарки.