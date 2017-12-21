Apple призналась в умышленном замедлении старых айфонов

Замедление частоты процессора уже коснулось iPhone 6, 6s и SE, а со следующими обновлениями появится и на седьмой модели.

Корпорация Apple подтвердила, что специально занижает скорость работы процессоров предыдущих моделей iPhone. Об этом сообщает издание TechCrunch, которое предъявило претензии к компании.

Как заявили представители Apple, литий-йонные батареи в сматфонах со временем изнашиваются и теряют емкость в холодную погоду, именно поэтому устройства могли внезапно выключиться. Чтобы предотвратить подобное, в гаджеты была добавлена функция понижения частоты процессора. Нововведение уже коснулось iPhone 6, 6s и SE, а со следующими обновлениями появится и на седьмой модели.

В корпорации считают, что таким образом они заботятся о покупателях их продукции, ведь благодаря функции понижения частоты процессора, телефон способен прослужить более длительный период. Отмечается, что первым, кто заметил нововведение, стал пользователь Reddit, обнаруживший что после замены аккумулятора его смартфон стал работать намного быстрее.