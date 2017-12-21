Американские учёные выяснили, как нетрезвые мужчины реагируют на женщин

Выяснилось, что "под градусом" мужчины больше склонны рассматривать сексуальность представительниц прекрасного пола, чем думать об их других серьёзных чертах.

Учёные из университета Небраски-Линкольна в США провели эксперимент, в результате чего выяснили, что нетрезвые мужчины зачастую при общении или встрече воспринимают женщин как объект для любовных утех. Об этом исследовании пишет MedicalXpress.

Участниками эксперимента стали полсотни представителей сильного пола в возрасте от 20 до 30 лет. Одни из них употребляли спиртное, а другая часть — плацебо (напиток-пустышку). После этого им показали фотографии молодых дам и попросили описать их черты, причём за взглядами мужчин следила специальная система. Выяснилось, что находившиеся "под градусом" добровольцы делали большой акцент на женской груди и талии. Разница была заметнее, если дамы описывались большинством мужчин как "привлекательные" и "неуверенные в себе". А вот трезвые добровольцы, когда женщина показывалась "самодостаточной" и "душевной", смотрели на её черты лица.

Как отметил один из авторов исследования Абигайль Ример, такое поведение потом становится основой для сексуального насилия и дискриминации по половому признаку.

— Откровенные взгляды на женщин приводят к их дегуманизации, это становится основой для многих негативных последствий, — резюмировал учёный.