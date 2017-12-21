США намерены использовать закон Магнитского для давления на РФ

Соединённые Штаты собираются продолжать оказывать давление на Россию при помощи Акта Магнитского. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

— Мы считаем, что РФ серьёзно относится к закону Магнитского. Мы продолжим его использовать для давления на РФ в части соблюдения прав человека, — заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

Однако, несмотря на это, он заявил, что американские власти хотят стабильных конструктивных отношений с Россией.

Напомним, ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список пятерых граждан РФ, в том числе и главу Чечни Рамзана Кадырова.