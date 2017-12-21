В Голливуде в одном из ресторанов прогремел взрыв

В Голливуде прогремел взрыв в одном из ресторанов. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на департамент пожарной охраны.
#TinhornFlats explosion in Hollywood NOW! #NewsLA pic.twitter.com/x88SNxgkzA— Jhaye (@Jhayemusic) 21 декабря 2017 г.
По предварительным данным, пострадал один человек. Несмотря на то что официально причина взрыва пока не установлена, полиция связывает инцидент с утечкой газа.
Some sort of explosion in my building in Hollywood. Glass everywhere on Highland. pic.twitter.com/USpSxS8Dw6— // shawn (@shawnandthecity) 21 декабря 2017 г.
По словам очевидцев, большая часть Хайлэнд-авеню усыпана стеклом от витрин и дверей ресторана.
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