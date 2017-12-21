В Голливуде в одном из ресторанов прогремел взрыв

В Голливуде прогремел взрыв в одном из ресторанов. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на департамент пожарной охраны.

По предварительным данным, пострадал один человек. Несмотря на то что официально причина взрыва пока не установлена, полиция связывает инцидент с утечкой газа.

Some sort of explosion in my building in Hollywood. Glass everywhere on Highland. pic.twitter.com/USpSxS8Dw6 — // shawn (@shawnandthecity) 21 декабря 2017 г.

По словам очевидцев, большая часть Хайлэнд-авеню усыпана стеклом от витрин и дверей ресторана.