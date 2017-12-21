Руководители завода РКС приговорены к лишению свободы за хищение 400 млн рублей

Более четырёх сотрудников завода получили от четырёх до шести лет в колонии общего режима.

Руководители завода ракетно-космического приборостроения АО "Российские космические системы" и руководители ЗАО "Меркурий" приговорены к лишению свободы за хищение почти 400 млн рублей, выделенных для серии космических аппаратов "ГЛОНАСС-М". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник.

— Останкинским судом Москвы Игорь Крылов, Виталий Толмачёв, Александр Поляков и Алексей Диордица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), — цитирует источника агентство.

Сообщается, что Крылова приговорили к шести годам в колонии общего режима. Толмачёва, Полякова и Диордицу — к четырём годам заключения.