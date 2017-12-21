"Русофобия и идиотизм". Клинцевич о внесении Кадырова в "список Магнитского"

Внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в "список Магнитского" является "русофобией" и "откровенным идиотизмом". Такое мнение выразил зампред Комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Внесение Рамзана Кадырова в американский санкционный список — это не только русофобия. Это — откровенный идиотизм, — написал он в своём "фейсбуке".

По словам сенатора, только слепой не видит, что "Чечня сегодня являет собой островок стабильности в мусульманском мире, став серьезнейшей преградой на пути распространения международного терроризма".