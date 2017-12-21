ФНС: Сбой в работе онлайн-касс практически ликвидирован

Сбой в работе онлайн-касс на данный момент практически ликвидирован, а оставшиеся единичные случаи будут устранены в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

— Сбой в работе онлайн-касс практически ликвидирован. Оставшиеся единичные случаи сбоя будут устранены в самое ближайшее время, — сообщили в ФНС.

Также в сообщении говорится, что ситуация не оказывает влияния на процесс торговли, поскольку служба разъяснила имеющиеся в настоящее время в законодательстве возможности осуществлять в данном случае торговлю без касс.