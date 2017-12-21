Больше половины россиян признались в гордости за страну

Три года назад об этом чувстве рассказала только половина опрошенных. Гордость россияне связывают прежде всего с историей страны.

Большинство россиян — 67% — заявили, что испытывают гордость за свою страну. Четверть опрошенных — 26% — признались в противоположных чувствах. Таковы данные опроса "Левада-центра".

Отмечается, что четыре года назад эти показатели составляли 53% и 40% соответственно.

Так, гордость родиной россияне связывают прежде всего с "историей страны" (46%). Многие также объяснили свою привязанность к России тем, что это "место, где я родился и вырос" (39%), и третьим по популярности объяснением стало то, что это "земля, территория, на которой мы живём".

В опросе "Левада-центра" приняли участие 1600 человек из 48 регионов страны.