Суд смягчил приговор хабаровским живодёркам

Савченко должна была находиться в колонии общего режима четыре года и три месяца, а Орлова — три года и десять дней.

Краевой суд принял решение смягчить приговор Алёне Савченко и Алине Орловой, которых прозвали хабаровскими живодёрками за жестокое обращение с животными.

По данным "Интерфакса", им незначительно смягчили наказание. Так, Савченко сократили срок на три месяца, а Орловой — на десять дней. Отмечается, что краевой суд так поступил в связи с тем, что по некоторым эпизодам истёк срок давности.

Напомним, суд первой инстанции приговорил Савченко к четырём годам и трём месяцам колонии общего режима, а её подельницу — к трём годам и десяти дням.

Хабаровских живодёрок признали виновными в жестоком обращении с животными и разбое. Кроме того, Алёну Савченко также обвинили в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти либо вражды.

Напомним, по данным следствия, живодёрки жестоко расправились как минимум с 15 животными и птицами.