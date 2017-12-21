Московские кинотеатры бесплатно покажут комедии Гайдая на январских выходных

Отмечается, что ретроспектива приурочена к 95-летию со дня рождения известного режиссёра.

В кинотеатрах сети "Москино" бесплатно покажут комедии Леонида Гайдая с первого по восьмое января. Как сообщается на портале мэра и Правительства Москвы, речь идёт о 26 кинопоказах в кинотеатрах "Искра", "Вымпел", "Молодёжный", "Берёзка", "Тула", "Юность", "Сатурн", "Полёт", "Спутник" и "Салют".

— Зрители смогут увидеть комедии Леонида Гайдая и фильмы советского режиссёра Ларисы Шепитько, — говорится в сообщении. — Вход на все киносеансы свободный по предварительной регистрации на сайте "Москино".

Так, первого января в 15:00 москвичи смогут посмотреть комедию "Бриллиантовая рука" в кинотеатре "Полёт" и второго января в 13:00 в кинотеатре "Берёзка". Фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" будет продемонстрирован также второго января в 13:00 в кинотеатре "Тула". Комедию "Иван Васильевич меняет профессию" можно будет посмотреть первого числа в 12:00 в кинотеатрах "Искра" и "Сатурн", шестого — в 14:00 — в кинотеатре "Спутник" и восьмого января в 12:00 в кинотеатре "Молодёжный".

Москвичи также смогут посмотреть фильмы советского режиссёра Ларисы Шепитько, приуроченные к 80-летию со дня её рождения. Показаны будут четыре её самые известные картины: "Восхождение", "Крылья", "Ты и я" и "Прощание".

Ранее Лайф писал о том, что на каникулах в московских кинотеатрах будут показывать мультфильмы бесплатно.