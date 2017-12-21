Автомобиль протаранил пешеходов в Мельбурне

Автомобиль сбил группу пешеходов в Мельбурне. Как сообщает австралийская полиция, в результате ЧП несколько человек получили ранения. The Mirror уточняет, что госпитализировано не менее шести человек.
Pedestrians hit by vehicle on Melbourne's Flinders Street, police say https://t.co/Tre8vvq7Mi#Melbourne #Australia pic.twitter.com/DmUN5074J4— Bob Jackson (@1st_infantry) 21 декабря 2017 г.
Инцидент произошёл рядом с вокзалом Флиндерс-стрит стейшн. Причина происшествия пока неизвестна.
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