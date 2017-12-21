Автомобиль протаранил пешеходов в Мельбурне

Автомобиль сбил группу пешеходов в Мельбурне. Как сообщает австралийская полиция, в результате ЧП несколько человек получили ранения. The Mirror уточняет, что госпитализировано не менее шести человек.

Инцидент произошёл рядом с вокзалом Флиндерс-стрит стейшн. Причина происшествия пока неизвестна.