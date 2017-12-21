Кабмин одобрил проект о налоговом администрировании

Предполагается, что возможность оплаты налогов в МФЦ сократит временные издержки.

Правительство РФ одобрило законопроект, который направлен на совершенствование налогового администрирования и предусматривает возможность оплаты налогов в многофункциональных центрах. Отмечается, что ответственность за своевременность перечисления платежей лежит на МЦФ, организациях почтовой связи и местных администрациях.

— Законопроектом предлагается установить возможность уплаты налогов и других платежей, предусмотренных Налоговым кодексом, через МФЦ, в которых организована возможность приёма от физических лиц денежных средств в счёт уплаты таких платежей, — говорится в опубликованном на сайте кабмина документе.

В документе указано предложение ввести институт "специальных авансовых взносов", которые граждане добровольно смогут перечислять в бюджетную систему в счёт уплаты последующих налогов.

В законопроекте также уточняется, что в случаях ошибочного указания при оплате счёта казначейства РФ должна быть обеспечена возможность правки.