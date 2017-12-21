Просто доброта. В Канаде бизнесмен спас голодающего в яме енота по кличке Рэмбо

Полосатого откормили, он пожирнел и теперь может тягаться с киногероем, в честь которого его назвали.

В Новой Шотландии Билли Холман, владеющий фермой в East Uniacke, спас голодающего в яме енота. Питомца одомашнили и назвали Рэмбо. Об этом сообщает CTV Atlantic. Рэмбо стал частью семьи — его даже водили фотографироваться к Санта-Клаусу.

Холману о голодающем еноте рассказали школьники. Мужчина пояснил, что обычно в таких случаях вызволяет полосатых, угодивших в неприятности, а после отпускает в дикую природу. Но в этот раз он решил, что оставить питомца на воле будет означать для него смерть — малыш попросту неприспособлен был жить в ней.

Как оказалось, енотик болен — у него начинались судороги, когда он начинал есть. Холман обратился к защитникам природы, но получил только предложения по эвтаназии. Однако бизнесмен отказался от этой идеи. Он и его семья выхаживали малыша, и вот Рэмбо превратился в настоящего киногероя.

Специалисты Департамента природных ресурсов Новой Шотландии всё ещё уверены, что животное нужно отпустить. Якобы проживание в доме — само по себе стресс для Рэмбо.

— Из диких животных не получится хороших домашних питомцев — для них самих это большой стресс. Когда они остаются без контакта с сородичами, невозможно выработать навыки выживания и страх перед людьми, так фактически устраняются их шансы на выживание в дикой природе, — заявил специалист отдела природных ресурсов Брюс Нанн.

Но Холман заявил, что отдел природных ресурсов не предлагает помощи Рэмбо. Семья бизнесмена опасается, что уже слишком поздно возвращать питомца обратно в дикую природу, поэтому они будут делать всё, чтобы добиться разрешения держать этого енота дома.

Тем временем Рэмбо спит в семейном сарае, свободно приходит и уходит, когда ему заблагорассудится.