В Москве салюты в новогоднюю ночь запустят с 36 площадок

Первые огненные залпы сделают в парке Победы на Поклонной горе и на Москворецкой улице ровно в полночь 1 января.

Фейерверки в новогоднюю ночь можно будет увидеть на 36 площадках во всех 12 округах российской столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— Первые светящиеся фигуры, разноцветные букеты и пальмы появятся в небе над столицей в парке Победы на Поклонной горе и на Москворецкой улице ровно в полночь 1 января, праздничные салюты с других площадок отгремят в час ночи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в разных частях города в воздух выпустят сотни тысяч огненных залпов. Жителей Москвы в этом году ждёт необычное световое шоу — в небе появятся искристые сферы, цветки из золотых нитей, золотые и мерцающие пионы, хризантемы и пальмы.

Праздничные салюты в столице традиционно запускают именно в час ночи. К этому времени новый год наступает на территории всей России — от Камчатки до Калининграда.