Сталлоне обвинили в изнасиловании 30-летней давности

Сообщается, что инцидент произошёл в начале 1990-х во время встречи в офисе актёра.

Голливудского актёра Сильвестра Сталлоне вновь обвинили в изнасиловании, сообщает TMZ. Женщина, имя которой не раскрывается, обратилась с заявлением в полицию города Санта-Моника в штате Калифорния.

Как отметила жертва, инцидент произошёл в начале 1990-х годов в офисе кинозвезды, однако сотрудники правоохранительных органов должны решить, законно ли возбуждать уголовное дело спустя такое количество времени.

Актёр все обвинения в свой адрес отвергает.

Напомним, в ноябре Сильвестра Сталлоне обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней, однако представители звезды опровергли эту информацию.