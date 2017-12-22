Названа истинная причина отмены титульного боя Нурмагомедова против Фергюсона

По словам отца и тренера спортсмена, выйти в клетку Хабибу помешали срывы памяти, которые могут проявляться во время сгонки веса.

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что спортсмен отменил бой с американцем Тони Фергюсоном из-за неважного самочувствия после последней весогонки. Об этом сообщает 8news.ru.

По словам отца Нурмагомедова, Хабиб парился вместе с братом Омаром и не смог ответить на вопрос, когда он пришёл в парную. После того как Омар заметил проблемы с памятью у спортсмена, он тут же дал сигнал отцу.

— Срывы памяти во время больших весогонок бывают. Я тотчас дал команду врачу Шамилю из сборной Дагестана: "Делайте ему укол и снимайте с боя", —сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, бой за временный пояс UFC между 29-летним Нурмагомедовым и 33-летним американцем Фергюсоном должен был состояться в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе. Но за несколько часов до официальной церемонии взвешивания российский боец попал в больницу после крайне усиленной сгонки веса. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов упустил шанс сразиться за чемпионский пояс из-за последствий перенесённой операции по удалению грыжи, а также сильных болей в печени.