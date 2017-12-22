Участников операции по спасению новокузнецких горняков представят к награде

Ранее всех заблокированных в шахте "Есаульская" горняков успешно доставили на поверхность.

Глава Кемеровской области Аман Тулеев пообещал наградить спасателей, успешно завершивших операцию по вызволению заблокированных в шахте "Есаульская" горняков. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Губернатор Аман Тулеев объявил благодарность всем, кто принимал участие в спасательной операции. Особо отличившиеся будут представлены к областным наградам, — заявили в администрации региона.

Напомним, во время обвала породы на новокузнецкой шахте "Есаульская" не смогли самостоятельно выбраться трое горняков. Шахтёры находились заблокированными в течение полутора суток. Спасатели передавали им тёплые вещи, продукты и воду, после чего им удалось доставить работников шахты на поверхность. Никто из троих мужчин не пострадал.