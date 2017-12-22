СМИ: Накануне обрушения стены дома в Ивановской области жильцы слышали треск

По данным экстренных служб региона, в результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники МЧС работают на месте обрушения стены жилого дома в городе Юрьевец Ивановской области. Устанавливаются предварительные причины произошедшего. Жильцы дома рассказали специалистам, что слышали подозрительный треск в стене накануне, однако не придали этому значения и в МЧС обращаться не стали.

— Рассматривается несколько версий случившегося, среди них — просадка фундамента, возможно, образовавшаяся трещина, а также несанкционированные ремонтные работы. Жильцы дома утверждают, что накануне слышали какой-то треск. При этом в экстренные службы никто не обращался, — сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Как ранее сообщал Лайф, в городе Юрьевец Ивановской области обрушилась стена жилого пятиэтажного дома. Более 80 жителей дома были эвакуированы. Для них организован пункт временного размещения в общежитии местного вуза. Информации о пострадавших нет.