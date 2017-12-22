У здания суда в Афинах прогремел взрыв

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, однако строению причинён значительный ущерб.

Двое неизвестных людей на мотоцикле оставили у входа в здание Афинского апелляционного суда сумку. Сразу после того как они скрылись, прогремел взрыв. Как сообщает портал zougla.gr, зданию был причинен серьёзный ущерб. В настоящее время на месте работает полиция, территория оцеплена.

Жертв и пострадавших в результате взрыва нет. Избежать гибели людей помог анонимный звонок. За полчаса до инцидента в полицию позвонил неизвестный и предупредил правоохранителей о готовящемся взрыве. Благодаря тому что управление полиции Аттики расположено всего в нескольких сотнях метров от здания суда, полицейским удалось эвакуировать людей из опасной зоны.

Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял.

Отметим, с конца ноября в греческих судах проходит продажа с аукционов недвижимости должников. Притом общая задолженность населения Греции перед банками составляют около 100 миллиардов евро, большая часть из которых приходятся на ипотечные кредиты. Жители Греции крайне негативно относятся к этому процессу, в связи с чем участились случаи нападения на нотариусов и работников аппарата суда.