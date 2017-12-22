Житель Подольска открыл стрельбу по людям из окна дома

Житель подмосковного Подольска открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. По меньшей мере два человека получили ранения. Прибывшие на место полицейские обезвредили и задержали стрелка, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
— В результате проведённых полицейскими мероприятий правонарушитель был установлен и задержан. При проведении обыска по месту его проживания обнаружены и изъяты два предмета, схожие с огнестрельным оружием. По результатам экспертизы установлено, что один из изъятых предметов является пневматической винтовкой, а другой — пугач, не представляющий опасности для окружающих, — сказала Петрова.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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