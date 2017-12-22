Подросток открыл стрельбу в школе в Комсомольске-на-Амуре

По предварительным данным, девятиклассник открыл стрельбу из пневматического пистолета, травмы получил как минимум один ученик седьмого класса.

Правоохранительные органы начали проверку в одной из школ в Комсомольске-на-Амуре после сообщений о стрельбе и травмировании одного из учеников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Хабаровскому краю, девятиклассник вышел на крыльцо школы и стал стрелять по газонам из, предположительно, пневматического пистолета. Несколько пуль отрикошетили и попали в троих семиклассников, один из которых получил гематомы.

— В сети Интернет опубликована информация о том, что учащийся школы стрелял из пневматического пистолета и причинил травмы нескольким ученикам. В настоящее время проверка по данному факту продолжается. По её результатам будет принято процессуальное решение. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.