ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Преодоление"

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ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Преодоление"

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Московский коммерческий банк "Преодоление" лишился лицензии на осуществление банковских операций по решению ЦБ РФ. Как сообщается на сайте регулятора, в кредитном учреждении были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области отмывания доходов.

— Кроме того, в ходе надзора за деятельностью банка установлены факты проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учёте и отчётности, — отмечается на сайте регулятора.

В ЦБ добавили, что "Преодоление" занимало 436-е место в банковской системе страны.

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