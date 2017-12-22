Жителя Челябинска подозревают в убийстве двухлетнего племянника из-за плача

По данным следствия, молодой человек задушил ребёнка одеялом, когда мальчик начал плакать.

В Челябинске сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" в отношении 18-летнего местного жителя. По данным оперативников, молодой человек задушил своего двухлетнего племянника из-за детского плача, когда остался один на один с ребёнком.

— Женщина ушла в детский сад за пятилетним сыном, оставив подозреваемого присмотреть за двухлетним мальчиком. Когда ребёнок начал плакать, подросток задушил его, перекрыв доступ воздуха одеялом, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время молодой человек задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста и предъявлении обвинения.