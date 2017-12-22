Адских морозов не будет. Синоптики рассказали о пятничной погоде в Москве

По словам специалистов, в столице будет облачно, а к вечеру понизится атмосферное давление.

Синоптики центра "Фобос" прогнозируют на пятницу, 22 декабря, облачную погоду, местами снег в Москве.

— Последний рабочий день столичный регион проведёт в ложбине североатлантического циклона, что определит неустойчивую и тихую погоду, а вот температурный фон на 2–4°С превысит климатическую норму, — отмечается в сообщении.

Максимальная температура в столице –2…–4°С, по области –1…–6°С. Ветер юго-западный, 2–7 м/с. К вечеру атмосферное давление понизится до 745 мм ртутного столба.