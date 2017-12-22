Путин назначил нового посла в Омане

Глава отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки Дмитрий Догадкин назначен на пост посла РФ в Омане. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
— Назначить Догадкина Дмитрия чрезвычайным и полномочным послом РФ в Султанате Оман, — говорится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации.
Добавим, что раньше должность российского посла в Омане занимал Энварбик Фазельянов. Он был на этом посту с 27 декабря 2013 года.
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