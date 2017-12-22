Полицейские изъяли в Австралии крупнейшую в истории страны партию метамфетамина

Правоохранители предполагают, что изначально наркотики вывезли из Китая и переправили с одного судна на другое в окрестностях западной части страны.

Австралийские полицейские изъяли крупнейшую в истории государства партию метамфетамина, стоимость которого — порядка $770 миллионов. Как сообщает телеканал ABC News, вес партии — 1,2 тонны.

По информации правоохранителей, наркотики доставили на корабле в порт города Джералдтон, что в штате Западная Австралия. Партия была расфасована в мешки по 20 килограммов. Их загрузили в автофургон, который уже перехватила полиция. Также задержали троих подозреваемых в авто, а после на лодке — ещё троих.

Позже в гостинице в пригороде Перта были задержаны ещё два человека. Всем задержанным предъявили обвинения.