Патруль на коньках. Спасатели будут дежурить на катках Москвы в новогоднюю ночь

Дежурство сотрудников МЧС будет организовано в парке Горького, на ВДНХ и в "Сокольниках".

Столичные спасатели организуют патрулирование крупных катков в городских парках Москвы в новогоднюю ночь. В общей сложности следить за безопасностью горожан и гостей столицы будут 30 специалистов на ледовых площадках в парке Горького, на ВДНХ и в "Сокольниках". Сотрудников МЧС можно будет легко узнать по специальным жилетам синего цвета с оранжевыми полосками.

— Новогоднее дежурство спасателей на коньках в городских парках уже стало доброй традицией. В прошлом году наш патруль работал в парке Горького. Спасателей узнавали и очень тепло принимали посетители катков. Однако эта акция не развлекательная. У каждого дежурного есть аптечка, позволяющая оказывать первую необходимую помощь тем, кто поскользнулся, случайно ушибся или упал на катке, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Помимо возможного оказания первой медицинской помощи спасатели будут следить за пожарной безопасностью и порядком на ледовых площадках. Кроме того, за помощью к спасателям могут обратиться те, кто впервые встал на лёд. Специалисты дадут новичкам советы по катанию и рекомендации, как избежать травм.