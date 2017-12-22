Мастерская Петра Кончаловского стала мемориальным музеем

Новое музейное пространство находится в доме на Садовом кольце, где жила семья художника и члены объединения "Бубновый валет".

В Москве открылся новый музей "Студия 40. Мемориальная мастерская Петра Кончаловского". Его презентовали два внука художника Андрей Кончаловской и Никита Михалков.

— Я бы хотел, чтобы эта мастерская стала центром притяжения для людей, которых волнует история изобразительного искусства, история и культура русского авангарда, — сказал Кончаловский.

Отмечается, что новое музейное пространство находится в доме на Садовом кольце у Триумфальной площади, где жила семья Кончаловского с 1910 года и члены авангардного художественного объединения "Бубновый валет". Председателем сообщества был Пётр Кончаловский.

В свою очередь, кинорежиссёр Никита Михалков выразил надежду, что помещение, где жил и работал его дед, станет "домом, в который хочется прийти".