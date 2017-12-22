Правительство частично сняло запрет на госзакупки иностранного ПО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии запрета на допуск иностранного программного обеспечения к госзакупкам. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

— Постановление от 20 декабря 2017 года № 1594. Снимается запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из государств Евразийского экономического союза, для закупок для государственных и муниципальных нужд, — говорится в документе.

Кроме того, будет создан единый реестр российского ПО и единый реестр программного обеспечения из стран ЕАЭС.

Ранее постановлением от 16 ноября 2015 года был запрещён допуск ПО, разработанного в иностранных государствах, который использовался бы при госзакупках.