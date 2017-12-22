300 евро за жизнь. Сицилийский медик убивал пациентов по заказу похоронного бюро

Санитар убивал неизлечимо больных в машине скорой помощи по пути в медучреждение.

Санитара скорой помощи подозревают в убийствах пациентов. По данным сицилийской полиции, медик расправлялся с неизлечимо больными по заказу местного похоронного бюро, которое работает на мафию. Как сообщает Би-би-си, жертвами санитара стали как минимум три человека.

По данным СМИ, 42-летний мужчина убивал пациентов с помощью воздуха, который вводил им внутривенно. Он расправлялся с ними в машине скорой помощи по пути в больницу.

За каждого убитого он получал по 300 евро. Сейчас гособвинение проверяет санитара скорой помощи на причастность к гибели и других пациентов.