Правительство России закроет порядка 80% ведомственных сайтов

Причиной тому стала низкая посещаемость порталов при больших затратах на их содержание.

Правительство России избавится от непопулярных сайтов министерств и ведомств. Порталы будут закрыты в рамках реорганизации системы страниц госорганов в Интернете, сообщил в комментарии РБК заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев.

По словам Козырева, сейчас действуют примерно семь тысяч сайтов государственных органов разных уровней. 80% из них редко посещаются пользователями, но при этом средства на них всё равно расходуются, рассказал замминистра. Ведомство хочет закрыть такие "мёртвые" порталы и перенести их на общий правительственный домен gov.ru. Сайты, на которые приходится большая часть трафика, продолжат работать в прежнем виде — таким образом, на гособеспечении могут остаться примерно полторы тысячи ресурсов.

Также сообщается, что промостраница обновлённой версии портала gov.ru появится уже в январе 2018 года, а бета-версия с первыми сервисами заработает с февраля.