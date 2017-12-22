Боевики ИГИЛ опубликовали видео обстрела вертолёта египетских министров

В результате атаки террористов погибли двое высокопоставленных офицеров египетской армии и второй пилот вертолёта.

Информационные ресурсы группировки ИГИЛ* разместили в Сети видео уничтожения вертолёта в аэропорту египетского города Ариш на севере Синайского полуострова. Отмечается, что атака произошла в момент прибытия в город министра обороны страны Седки Собхи и министра внутренних дел Магди Абдель Гаффара. В результате обстрела погибли двое высокопоставленных офицеров египетской армии и второй пилот вертолёта

Отметим, сама атака на вертолёт произошла ещё 19 декабря. Сразу после нападения боевиков в регионе началась контртеррористическая операция. Египетским силовикам и военным удалось уничтожить пятерых террористов. Однако в ходе боя с боевиками погиб и майор Ваэль Мухаммед Камаль.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.