Рай для разведёнок. В Турции появится первая кошачья деревня

Её обитателями станут в первую очередь уличные и больные животные, которые смогут найти здесь приют, уход и даже нового хозяина.

Специальная деревня для кошек появится в провинции Чанаккале на северо-западе Турции, передаёт Hürriyet Daily News.

На площади около 600 квадратных метров местные власти планируют обустроить настоящие коттеджные дома в стиле бунгало, где смогут найти приют, лечение и необходимый уход до 200 хвостатых.

Специальные службы по отлову бездомных животных смогут привозить в деревню новых обитателей с улицы. Найдётся здесь место и для больных животных.

Власти надеются, что кошачья деревня станет обязательным пунктом для посещения заядлых кошатников. Животных можно будет навестить, поиграть с ними, а также забрать домой понравившегося питомца.

Ранее учёные выяснили, что коты предотвращают астму у детей. Эксперты уверяют, что в присутствии кошек у детей "деактивируется" вариация генотипа, ответственная за развитие болезни.