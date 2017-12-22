Учёные разработали технологию 3D‐печати для создания "гибкой" электроники

По словам исследователей, данная методика позволит гаджетам оставаться в рабочем состоянии, несмотря на большое количество сгибаний, и уменьшит затраты на их производство.

Учёные из университета штата Северной Каролины разработали технологию 3D-печати, позволяющую уменьшить расходы при производстве так называемой гибкой электроники, сообщает Science Daily.

— Гибкая электроника может быть использована во многих областях, но есть значительные затраты на производство, что создаёт проблему для практического использования её в коммерческих целях. Наш подход должен снизить расходы и предложить эффективные средства для создания схем с высоким разрешением, — сказал один из авторов разработки Ивэй Хань.

По данным издания, в производстве сгибаемых гаджетов будут использовать металлы и субстраты, совместимые с существующими производственными системами, использующими при технологии прямой печати.

Отмечается, что новый метод основан на уже существующей технологии электрогидродинамической печати. В настоящее время она применяется в производственных процессах, использующих функциональные чернила. Но при создании электроники вместо чернил учёные планируют использовать металлические сплавы с температурой плавления до 60 градусов по Цельсию.

По данным исследователей, микросхемы, выполненные таким образом, сохраняют свои свойства и остаются электрически стабильными после большого количества сгибаний.