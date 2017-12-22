Мужчины не смогли отличить порносюжеты от историй изнасилования

Большинство участников эксперимента приняли сценарии фильмов для взрослых за сексуальные домогательства.

Мужчины не смогли отличить порно-сюжет от изнасилования после того, как им предложили ознакомиться с разными сценариями секса. Эксперимент провели и опубликовали авторы YouTube-канала Be Frank, которые хотели доказать, что в кино для взрослых много сцен агрессии по отношению к женщинам.

Отмечается, что участникам предлагалось ознакомиться с несколькими эротическими историями и сказать что это: сценарий к фильму для взрослых или сцена сексуального насилия. Среди сюжетов были истории о сантехнике, который пришёл чинить сломанную раковину, о приставаниях на кастинге в кино, об отчиме, соблазнившем падчерицу, и о похотливом слесаре, который не удержался от секса с клиенткой.

По словам авторов Be Frank, несмотря на то, что все сюжеты были взяты из порно, большинство опрошенных склонялись к тому, что это реальные случаи сексуальных домогательств.