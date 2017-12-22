Названы самые богатые и бедные региональные столицы России

Характерно, что больше всего "бедных и зависимых" городов эксперты нашли в Европейской части России — 85% от общего числа.

Специалисты консалтингового бюро "Стрелка" составили рейтинг регионов России, разделив их на четыре категории: "бедные и зависимые", "бедные и независимые", "богатые и зависимые" и, соответственно, "богатые и независимые".

Под богатством, как уточняет РБК, аналитики подразумевали уровень доходов на душу населения, а критерий независимости определяется долей безвозмездных поступлений в бюджет.

— Финансовая стабильность региональных центров зависит от соотношения трёх основных источников бюджета — безвозмездных поступлений (обычно их 49% от всех доходов), НДФЛ (20–25%), доходов от аренды и продажи городского имущества и земли (9%), — комментирует результаты исследования гендиректор КБ "Стрелка" Денис Леонтьев.

Оказалось, что больше всего "бедных и зависимых" региональных центров находится в европейской части России. Среди них такие города, как Брянск, Владимир, Волгоград, Курск, Липецк, Орёл, Саранск, Саратов и некоторые другие.

А вот самыми богатыми, согласно исследованию КБ "Стрелка", оказались дальневосточные столицы — Благовещенск, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

"Богатыми, но несамостоятельными" эксперты сочли такие города, как Анадырь, Биробиджан, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Абакан, Челябинск. А в числе "бедных и самостоятельных" оказались Владивосток, Барнаул, Омск, Улан-Удэ, Чита, Астрахань, Воронеж, Нижний Новгород и другие.

Добавим, что успешность региональных столиц не следует путать с благосостоянием всего региона. Так, по данным на 2016 год, Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг благосостояния российских семей. На втором и третьем месте — Чукотка и Москва, а регионами-аутсайдерами стали Дагестан и Псковская область.