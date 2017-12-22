Более 100 российских туристов застряли в Китае без денег и лекарств

Люди третий день не могут вернуться домой из-за того, что авиакомпания не договорилась с местными властями, сообщили представители туроператора.

Порядка 150 российских российских туристов не могут вылететь на родину с острова Хайнань уже третьи сутки, сообщает "Фонтанка". Все они отправлялись с оператором "Матрёшка-тур". Как сообщили в компании, рейс был запланирован на 19 декабря, но его переносили из-за того, что авиакомпания PegasFly не договорилась с авиационными властями Хайкоу о предоставлении слотов для чартеров.

— Коллектив туроператора "Матрёшка-тур" с огромным сожалением вынужден сообщить о возникших проблемах с организацией возвратного рейса 22 декабря из аэропорта Хайкоу в Санкт-Петербург и вынужденной приостановке программы прямых чартерных авиаперевозок на китайский остров Хайнань на период с 22 декабря до 26 января, — отмечается в новом сообщении компании.

Тем временем туристы публикуют гневные отзывы о работе самой компании. Возмущены как те, кто не может вернуться, так и те, кто не может улететь.

У многих из тех, кто находится в Китае, нет с собой денег и лекарств. При этом в их тур включены только завтраки, о чём они пишут в соцсетях.

Туристы сообщили, что думают о подаче исков в суд.

Тем временем представители туроператора сообщили, что не смогут предложить альтернативу всем желающим.

— К сожалению, из-за отсутствия мест на других направлениях в праздничный период мы не сможем предложить всем нашим туристам с датами вылета с 22 декабря по 26 января альтернативные варианты путешествия, а также максимально оперативно осуществить возврат денежных средств в полном объёме в установленные договором сроки, — отмечается в сообщении.