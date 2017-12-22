Три станции Замоскворецкой линии столичного метро закроют на выходные

Для удобства пассажиров власти города организуют движение бесплатных автобусных маршрутов.

С 23 по 24 декабря жители и гости столицы не смогут воспользоваться станциями "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" на Замоскворецкой линии московского метро. Как сообщает портал столичной мэрии, ограничения связаны с присоединением к линии новой станции — "Ховрино". После запуска работы новой станции ей ежедневно будут пользоваться около 60 тысяч человек.

— Поезда будут курсировать до "Сокола". Для проезда пассажиров организуют бесплатные автобусы. Они будут курсировать по выделенным полосам с минимальными интервалами. Между "Речным вокзалом" и "Соколом" запустят маршрут КМ с остановками у "Войковской" и "Водного стадиона", — сообщает портал.

Отмечается, что с утра понедельника работа станций войдёт в привычный режим.