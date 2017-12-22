"Он твой бро!" Мужчина разнял двух кенгуру, пообещав пожаловаться их родителям

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"Он твой бро!" Мужчина разнял двух кенгуру, пообещав пожаловаться их родителям

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Житель Австралии прервал драку двух крупных кенгуру, пригрозив, что их родители узнают об этом. Видео боя появилось на YouTube-канале ViralHog.

Сначала мужчина подумал, что животные обнимаются, однако затем понял, что они сцепились в схватке.

—Так, нужно это прекратить. Эй, хватит! Он же твой бро! Что на это скажут ваши родители? Я знаю, где их найти, — выкрикнул очевидец, после чего оба кенгуру сбежали.

Кенгуру известны своим вздорным нравом. Так, ранее драку кенгуру и собаки пришлось разнимать полицейскому.

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