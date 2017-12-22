Прогулка в облаках. Стеклянный мост-рекордсмен готовят к открытию в Китае

Уникальная конструкция на высоте более 200 метров претендует на статус самого длинного моста из стекла в мире.

24 декабря в туристическом центре Хунъягу в 300 километрах от Пекина откроется стеклянный мост, который претендует на звание самого длинного в мире, передаёт China Daily. Прозрачная конструкция соединяет две отвесных скалы на высоте 218 метров.

Масштаб работ поистине впечатляет: для строительства объекта архитекторы использовали более тысячи панелей прозрачного стекла особой прочности. Длина моста составляет 488 метров, ширина — два метра. Общий вес конструкции составляет порядка 70 тонн, а выдержать он способен нагрузку, составляющую примерно половину от его собственного веса. Другими словами, одновременно на мосту могут находиться до 500 туристов.

Отметим, у китайцев небольшой пунктик на возведении конструкций из стекла. Предыдущий мост-рекордсмен был возведён там же — на территории Национального парка Чжанцзяцзе. Его длина составляет 430 метров. В сентябре его временно закрыли из-за наплыва посетителей.

Помимо наслаждения от живописных пейзажей, туристы на стеклянном мосту могут порой получить немалую дозу адреналина. В октябре сообщалось, что стеклянный мост вдоль горы Тайханшань, расположенный на высоте 1180 метров, начал трескаться буквально под ногами посетителей.