Никакого мордобоя. Вылегжанин рассказал, что сделал бы с Родченковым при встрече

Российский лыжник отметил, что потребовал от экс-главы московской антидопинговой лаборатории подтвердить свои слова под присягой.

Российский лыжник Максим Вылегжанин, который лишён наград Олимпиады-2014 и пожизненно отстранён от участия в Играх, рассказал, что не стал бы бить информатора WADA Григория Родченкова, сообщает "Чемпионат.com".

— Пусть подтвердил бы свои слова под присягой, а также рассказал, как, где и кто именно передавал мне инструкции по подмене проб, — заявил Вылегжанин.

Спортсмен отметил, что Родченков недостоин того, чтобы его бить. Вылегжанин предложил бы информатору Всемирного антидопингового агентства ответить за свои слова в суде.

Ранее Лайф сообщал, что комиссия МОК в ноябре признала Вылегжанина виновным в нарушении антидопинговых правил. Его лишили наград ОИ в Сочи, где спортсмен завоевал три серебряные медали: в гонке на 50 километров, командном спринте классическим стилем и эстафете 4 по 10 километров.