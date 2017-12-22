Компания Boeing может выкупить бразильский Embraer

В настоящее время обговариваются условия передачи акций и ожидается одобрение сделки со стороны Правительства Бразилии.

Американская Boeing Company ведёт переговоры о приобретении пакета акций бразильского авиастроительного конгломерата Embraer SA. Конкретные условия сделки находятся в процессе обсуждения, сообщается в совместном заявлении компаний.

Отмечается, что представители Boeing и Embraer не гарантируют, что обсуждение приведёт к осуществлению продажи.

Ожидается, что сделка будет одобрена бразильским правительством, советом директоров обеих компаний и акционерами Embraer SA.

От дополнительных комментариев Boeing Company и Embraer отказались.

Однако, как сообщают местные СМИ, президент Бразилии Мишел Темер заявил, что "в его правление Embraer никогда не будет продан".

Рыночная стоимость компании оценивается в 3,7 млрд долларов, но после появления информации о возможной сделке её акции подскочили на 22,5%.