Компания Boeing может выкупить бразильский Embraer

Американская Boeing Company ведёт переговоры о приобретении пакета акций бразильского авиастроительного конгломерата Embraer SA. Конкретные условия сделки находятся в процессе обсуждения, сообщается в совместном заявлении компаний.
Отмечается, что представители Boeing и Embraer не гарантируют, что обсуждение приведёт к осуществлению продажи.
Ожидается, что сделка будет одобрена бразильским правительством, советом директоров обеих компаний и акционерами Embraer SA.
От дополнительных комментариев Boeing Company и Embraer отказались.
Однако, как сообщают местные СМИ, президент Бразилии Мишел Темер заявил, что "в его правление Embraer никогда не будет продан".
Рыночная стоимость компании оценивается в 3,7 млрд долларов, но после появления информации о возможной сделке её акции подскочили на 22,5%.
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