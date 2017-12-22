В Тюмени изъяли 80 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают каналы распространения и реализации фальсифицированного спиртного и лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.

Полицейские в Тюменской области обнаружили склад с нелегальной алкогольной продукцией и изъяли около 80 тысяч бутылок на сумму 13,5 млн рублей. По данным УМФД РФ по региону, спиртное было сомнительного качества и без соответствующей документации.

По данным полиции, 42-летний фигурант закупал поддельный алкоголь в регионах и свозил на склад. Товар распространялся на юге Тюменской области, в ХМАО, ЯНАО, а также поставлялся в Курганскую область. Предварительно установлено, что на алкоголь были нанесены поддельные федеральные специальные марки.

На данный момент подозреваемый задержан и находится под домашним арестом.