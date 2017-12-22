Путин и Медведев поздравили энергетиков с профессиональным праздником

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Путин и Медведев поздравили энергетиков с профессиональным праздником

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 Фото: © РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Благодаря вашему добросовестному труду, высокому профессионализму и компетентности ведётся строительство новых мощностей и сетевой инфраструктуры, реализуются крупные, высокотехнологичные проекты по развитию энергосистем Крыма, Калининградской области и Дальнего Востока, — отмечается в сообщении российского лидера.

Кроме того, благодаря работе представителей этой сферы предприятия, объекты социальной сферы, учреждения и граждане страны надёжно обеспечены электроэнергией, добавил глава государства.

Добавим, что энергетиков поздравил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил их трудовые достижения.

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