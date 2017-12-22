Лавров заявил, что отношения РФ и Британии находятся на очень низкой отметке

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что отношения Москвы и Лондона находятся на крайне низкой отметке. Однако министр добавил, что это случилось не по инициативе России.

— Наши отношения, здесь нет никакого секрета, находятся на очень низкой отметке, не по нашей инициативе. Мы обратили внимание, что и вы, и наши другие западные коллеги имеют свои взгляды на причину такой ситуации и предпочитают эти причины излагать публично, — сообщил Лавров, открывая переговоры с главой МИД Британии Борисом Джонсоном.

Министр иностранных дел РФ также заявил, что рад приветствовать Джонсона в Москве.