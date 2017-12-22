В Челябинске возбудили дело из-за рекламы шашлычной с фото Галустяна

Заведение общественного питания снабдили вывеской с изображением артиста в костюме повара.

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило дело о нарушении рекламного законодательства в отношении местного предпринимателя. Мужчина разметил на здании своей шашлычной в Копейске рекламный баннер, на котором был изображён шоумен Михаил Галустян в костюме повара, а также подпись: "Шашлык, шаурма на углях".

— Использование указанного визуального образа российского шоумена, предлагающего воспользоваться рекламируемыми услугами организации общественного питания, фактически является рекомендацией относительно определённого объекта рекламирования. При этом документов о том, что присутствующее в рекламе физическое лицо рекомендует данное заведение общественного питания, в антимонопольный орган не представлено, — сообщили пресс-службе УФАС.

Как уточнили в антимонопольном ведомстве, согласно закону "О рекламе" недостоверной признаётся та реклама, которая содержит несоответствующие действительности сведения о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования. Рассмотрение возбуждённого дела состоится 14 февраля комиссией УФАС.