Майнинг под одеялом.Секс-игрушки научились реагировать на курс биткоина

В США создали интерактивную платформу, которая позволяет секс-гаджетам вибрировать сильнее, если цифровая валюта пошла в рост.

Популярный ресурс для взрослых CamSoda проанонсировал запуск интерактивной платформы BitCast — это приложение, которое проследит за курсом криптовалют и "сообщит" всю информацию вашему вибратору или искусственной вагине. Разработчики поясняют, что теперь интенсивность вибрации секс-игрушек может зависеть от роста стоимости биткоина, лайткоина (Litecoin) и эфира: чем выше цена, тем ярче удовольствие.

Приложение реагирует на биржевые данные в реальном времени, что сулит пользователям дополнительные эмоции.

Больше всего приложение понравится тем, кто уже вложился в криптовалюту. Теперь им больше не нужно постоянно следить за обновлениями данных на различных трейдинг-платформах.

— За всем проследит интимный гаджет и ласково сообщит владельцу, что только что он разбогател ещё на пару баксов, — утверждают разработчики.

К слову, за минувшие сутки курс биткоина упал на 15 процентов, снизившись ночью до 13 тысяч долларов, зато теперь стоимость криптовалюты стремится вернуться на утраченные позиции. Самое время опробовать новинку.