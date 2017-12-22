Путин поручил создать спецоблигации для возврата капиталов в Россию

В рамках поручения Минфин страны выпустит суверенные евробонды через российскую инфраструктуру.

Президент России Владимир Путин поручил в 2018 году обеспечить выпуск облигаций для возврата капитала в страну. Об этом глава государства рассказал на встрече с представителями крупного бизнеса в Кремле.

— Мной дано поручение определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году, — заявил президент.

Российский лидер отметил, что этот вопрос уже проработан Минэкономразвития, Минфином и Центробанком и что в правительстве реализация инициативы возражений не вызывает.

Поручение главы государства прокомментировал глава Министерства финансов Антон Силуанов. По его словам, в рамках выполнения поручения президента ведомство выпустит суверенные бонды, а инструментом реализации станет российская инфраструктура. Он также отметил, что при этом для России важны иностранные инвесторы, но приоритет будет предоставлен отечественным.

— Наши евробонды позволяют покупать их нашим отечественным инвесторам. Когда будет формироваться книга заявок, будем смотреть приоритеты. Конечно, для нас важно, чтобы эта книга наполнялась иностранными высококвалифицированными инвесторами, но в данном случае, конечно, будем предоставлять приоритет нашим отечественным инвесторам, — сообщил Силуанов.

В зависимости от российского спроса министерство будет принимать решение, сокращать ли внутренние заимствования и увеличивать объём евробондов, или наоборот, добавил глава ведомства.