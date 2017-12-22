Сергей Лавров назвал основную задачу встречи с Борисом Джонсоном

Глава МИД Великобритании, в свою очередь, подчёркивал, что у Москвы и Лондона есть большие сложности, но надо сотрудничать в тех вопросах, где это возможно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном будут намечены конкретные шаги по оздоровлению отношений России и Великобритании.

— Рассчитываю сегодня провести откровенный, прямой разговор и основную задачу этого разговора вижу в том, чтобы наметить конкретные шаги по оздоровлению наших отношений, — подчеркнул министр.

Ранее Лайф сообщал, что Борис Джонсон прибыл в Москву. Он отметил, что у глав МИД много совместной работы, включая Сирию, Иран и Северную Корею.