Сергей Лавров назвал основную задачу встречи с Борисом Джонсоном

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном будут намечены конкретные шаги по оздоровлению отношений России и Великобритании.
— Рассчитываю сегодня провести откровенный, прямой разговор и основную задачу этого разговора вижу в том, чтобы наметить конкретные шаги по оздоровлению наших отношений, — подчеркнул министр.
Ранее Лайф сообщал, что Борис Джонсон прибыл в Москву. Он отметил, что у глав МИД много совместной работы, включая Сирию, Иран и Северную Корею.
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